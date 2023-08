Rinnovo e poi partenza. Favasuli è pronto a spostarsi in Serie B assieme ad un altro compagno della Fiorentina

La Ternana è pronta a prelevare dalla Fiorentina il jolly Costantino Favasuli, duttile esterno capace di agire sulla fascia in difesa ma anche a centrocampo.



Secondo Gianlucadimarzio.com il calciatore classe 2004 ha appena rinnovato fino al 2028 con la Fiorentina, come confermato dalla sua agenzia ed è pronto a trasferirsi in Umbria con la formula del prestito.

Con Favasuli dovrebbe prendere la strada per l'Umbria anche Lorenzo Lucchesi, centrale difensivo mancino classe 2003.