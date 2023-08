Nuovo allenatore per la formazione Under 15 della Fiorentina. Ma altri non è che una vecchia conoscenza viola, perché Leonardo Pettinari ha fatto la trafila delle giovanili con questa maglia, arrivando fino alla Primavera. Approdato in A con l'Atalanta, ha dovuto poi lasciare il calcio giocato nel gennaio del 2013, a soli 27 anni, a seguito di una malformazione al cuore.

Ora Pettinari ha degli obiettivi ben precisi che ha spiegato bene in un post pubblicato sul suo profilo Facebook: “Rieccomi qua, più “vecchio”, con qualche certezza in più, con la stessa voglia di sempre, al servizio di questi ragazzi che proprio oggi stanno intraprendendo quel percorso che io intrapresi tanti anni fa. Cercherò di trasmettergli la passione e il desiderio di raggiungere i propri sogni, attraverso il divertimento, l’impegno, la dedizione e la devozione a questo meraviglioso sport”.

E sul suo ritorno in viola: “Quattordicesimo anno, più di un terzo della mia vita. Sono arrivato bambino, dieci anni appena compiuti. Sono andato via ragazzo, dopo un percorso di undici anni. Pronto, pieno di aspettative, con tanti obbiettivi ed un’unica certezza: quel percorso, appunto. Sono partito con uno zaino pieno di esperienze, di insegnamenti e di sogni, tanti di questi, grazie a Dio, realizzati. Dieci anni dopo sono tornato ancora, ormai uomo, dopo la più grande delusione che la vita mi potesse riservare. Due anni e ancora via di nuovo”.