Polverosi: "Il ritardo sul mercato della Fiorentina è nocivo per Palladino. Con tutti i problemi che ci sono si pensa al portiere"

Questo pomeriggio il giornalista de Il Corriere dello Sport Alberto Polverosi, durante un collegamento con Lady Radio, ha analizzato alcune situazioni di casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:

“La Fiorentina non si è nemmeno avvicinata all'avere un identità. Vedo che passa il tempo ed il ritardo su alcuni reparti continua: anche per Tessman, per il quale ballano un paio di milioni, e che comunque non sarebbe possibile subito averlo per il fatto che è impegnato con gli USA alle olimpiadi. Questo ritardo non è preoccupante per la squadra, ma nocivo per il lavoro di Palladino: sta cominciando un lavoro da zero e si trova senza il reparto piu importante. CI fosse stato ancora Italiano sarebbe stato meno impattante questo ritardo: le idee del tecnico erano già note alla squadra, e quindi sarebbero dovuti arrivare giocatori secondo le richieste. La cosa sarebbe comunque gestita in modo diverso”.

“Questo stallo sul mercato è nocivo per Palladino”

Ha anche aggiunto: “Qui la situazione è totalmente diversa. La squadra va rifatta praticamente tutta, qualche ruolo è gia stato ritoccato, ma la famosa ossatura che Palladino aveva richiesto ancora non si vede. Non si sa se uno dei due centrocampisti sarà un regista, un mediano o una mezz'ala d'inserimento. Per il momento siamo a fine Luglio, a 20 giorni dall'inizio del campionato, e non si sa nulla. Mi pare che questo stallo di mercato, nonostante possa essere una strategia dirigenziale, credo che non sia certo d'aiuto per Palladino. Sono convinto che avrebbe avuto bisogno di qualche aiuto in più da parte della società”.

“Con tutti i problemi che ha questa squadra si pensa a sostituire Terracciano?"

Ha poi concluso parlando della situazione relativa al portiere: “Rimango allibito sulla situazione attorno al portiere. Ad inizio Palladino in conferenza ci disse che Terracciano non era un problema per lui, e che sarebbe stato lui il titolare. Evidentemente in questo ritiro si è accorto che ha qualche problema. Quello che mi chiedo è questo: Terracciano l'anno scorso è stato il miglior giocatore della Fiorentina per rendimento, se è vero che adesso è diventato un problema perchè i viola pensano ad un portiere che non ti migliorerebbe? Musso non è tanto meglio di lui. Quando Carnesecchi è esploso l'argentino è stato messo in panchina, ed utilizzato solo in Europa League. Se al posto di Terracciano la Fiorentina dovesse prendere Meret, Szczesny o Maignan allora andrebbe bene. Dicono che Musso sia piu forte con i piedi in fase di impostazione, ma davvero qualcuno che sia tanto piu bravo di Terracciano? Se l'unica cosa che cerco è un portiere con i piedi buoni punto tutto su Pepe Reina, anche se ha quasi 40 anni".