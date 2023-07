Un top player del campionato lascia la Lazio per l'Arabia. E pensare che sarebbe potuto essere un patrimonio della Fiorentina...

Sergej Milinkovic Savic lascia la Lazio e la serie A. Il centrocampista serbo ha accettato la proposta dell'Al-Hilal, trasferendosi nella Saudi Pro League, il massimo campionato degli Emirati Arabi, lo stesso in cui milita anche Cristiano Ronaldo.

Il club del presidente Claudio Lotito incasserà la bellezza di 40 milioni di euro, portandosi dunque a casa una plusvalenza non di poco conto. Ma la storia del “sergente” la conosciamo tutti. Colui che doveva vestire la maglia della Fiorentina e all'ultimo istante prese la strada per Roma. Arrivato addirittura in sede per firmare, il serbo cambiò idea, poiché maggiormente attratto dal progetto e dalla proposta economica della società biancoceleste.

Oggi Milinkovic non se ne va in Spagna, Inghilterra o alla Juventus, come era stato ipotizzato, bensì nel nuovo campionato delle stelle… sulla via del tramonto. Addio, Sergej (al Franchi, non mancherai).