La lotta fratricida di Milenkovic: gli serve Vlahovic per scrollarsi i problemi di dosso? Beltran può respirare rispetto all'andata

La stagione di Nikola Milenkovic va avanti, un po' come le ultime, tra alti e bassi, in un'alternanza di rendimento che l'ha lasciato un po' lì nel limbo: stasera però avrò di fronte a sé l'amico e connazionale Vlahovic. Uno stimolo in più, un'occasione, scrive La Nazione, per riprendersi quanto lasciato agli avversari nelle ultime uscite.

Sull'altro lato del campo invece, ci sarà un Beltran che stavolta dovrebbe respirare un po' di più rispetto alla gara d'andata, dove venne inghiottito nella morsa dei centrali della Juve. L'argentino fungerà magari da schermo su Locatelli ma non più da unico riferimento offensivo.