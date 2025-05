Milenkovic chiede aiuto a Vlahovic. E la coppia si va a ricomporre...ma all'estero

Dopo gli anni passati insieme alla Fiorentina, la coppia formata da Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic potrebbe ricomporsi al Nottingham Forest.

Il ruolo di Milenkovic

"Give me sport" scrive che la prima opzione assoluta per la formazione rivelazione di quest'anno è proprio l'attaccante serbo della Juventus. E non c'è dubbio che Nikola Milenković abbia avuto un ruolo in questa vicenda spendendo solo parole di elogio per il calciatore con cui ha condiviso lo spogliatoio prima al Partizan Belgrado e poi a Firenze.

Vlahovic via da Torino

Ormai è abbastanza certo che Vlahovic lascerà Torino e si parla di una quotazione attuale che si aggira sui 40 milioni di euro (la Juve lo aveva pagato a suo tempo praticamente il doppio).