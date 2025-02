"Non è né carne né pesce": ritrovare i gol di Beltran per uscire dal periodo difficile

In edicola questa mattina Il Corriere dello Sport dedica un intero articolo a Lucas Beltran, analizzando i numeri che l'argentino ha ottenuto fin qui in stagione.

Il Vikingo si sta dimostrando più abile nel servire i compagni piuttosto che nel fare goal. 6 assist in 29 gare, ma solamente 4 reti di cui due su rigore. Il dato che colpisce di più riguarda i tiri in porta: soltanto 7 in 21 partite, troppi pochi per un giocatore offensivo.

Ma allora che cosa è Beltran? la risposta de Il Corriere dello Sport è perentoria: “Finora né carne né pesce, troppo poco attaccante e troppo poco centrocampista”. Nonostante ciò Raffaele Palladino stravede per lui, soprattutto per il suo contributo in fase di pressing. Adesso però, soprattutto con il nuovo infortunio di Gudmunsson, servono anche i suoi goal.