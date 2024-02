VIDEO - Anche a Cagliari Mina non perde il vizio. Dopo Zirkzee, stavolta la vittima è Osimhen

Un protagonista assoluto di Fiorentina-Bologna, quarti di finale di Coppa Italia vinti ai calci di rigore dalla Viola, è sicuramente Yerry Mina. E non soltanto per il balletto sul rigore trasformato, ma anche per la ‘particolare’ marcatura su Zirkzee, pizzicandogli il capezzolo. E anche a Cagliari, dove si è trasferito a gennaio, non ha perso il vizio.

Yerry Mina si ripete

Si sta giocando Cagliari-Napoli e, dopo neanche 10 minuti, Mina fa subito sentire la sua presenza a Victor Osimhen. Dopo Zirkzee, l'attaccante nigeriano è vittima del pizzicotto al capezzolo del difensore colombiano. Una marcatura davvero bizzarra, che ha scatenato la rabbia del centravanti del Napoli. Oltre al danno la beffa, Pairetto fischia fallo di reazione.

Ecco il video: