In occasione della presentazione del Pepito Day a Firenze, l'ex attaccante della Fiorentina Giuseppe Rossi ha annunciato di voler chiudere la propria carriera proprio nella nostra città: “Il 22 marzo alle ore 18 allo stadio Artemio Franchi si terrà la mia ultima partita, insieme a tanti ex compagni ed ex allenatori. Sarà una bella festa, credo e spero anche per i tifosi viola. Ho scelto di organizzare l'evento qui perché Firenze per me è una seconda casa, qui ho passato tre anni intensi e pieni di ricordi sia belli sia brutti”.

Alla fine della presentazione, Giuseppe Rossi è stato insignito di un premio speciale dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Di seguito la foto di Fiorentinanews.com: