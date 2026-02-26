Felipe: "L'Udinese può vincere contro tutti, anche contro la Fiorentina ma..."

Doppio ex di Fiorentina e Udinese, Felipe Dal Bello (o più semplicemente Felipe) ha una sua convinzione sulla partita di lunedì prossimo tra queste due squadre"

“Resto convinto che l’Udinese può vincere contro tutti - ha detto al Messaggero Veneto - quindi pure con la Viola e anche non avendo Solet e forse ancora Davis. Ma è doveroso porre rimedio alle lacune in fase difensiva, dove adesso vedo andare in difficoltà anche gli esterni”.