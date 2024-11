Dove lo metti, lui sta... E segna! Martinez Quarta: la freccia giusta nell'arco di Palladino

Non è stata fino ad ora una stagione facile per Lucas Martinez Quarta, sceso in basso nelle gerarchie della difesa superato dalla coppia Ranieri-Comuzzo che ben si sta comportando là dietro. L'argentino, però, non si è mai dato per vinto e nonostante qualche incertezza di troppo là dietro, ha sempre ricevuto la fiducia di Palladino.

Cambio di ruolo

Una fiducia che ieri sera è stata confermata con la maglia da titolare a sorpresa, non tanto per la titolarità appunto, quanto per il ruolo. Il Chino si è posizionato accanto a Mandragora in posizione di mediano. Qualche incertezza iniziale, poi il feeling con la centralità in campo (non che lo avessimo sempre visto cernierato in difesa).

Un feeling dolcissimo

Da feeling a feeling, quello dolcissimo al quale ci ha abituato: quello con il gol. Stacco di testa poderoso sopra tutti raccogliendo il bel cross di Kayode. La palla beffa in controtempo il portiere del Pafos e gol del 3-1 che alla fine risulterà vitale. Per l'argentino sono 4 reti in stagione in 13 partite. E pensare che è un difensore. Oppure un mediano… Vabè, dove Palladino lo mette lui sta. Mica poco! Lo scrive La Gazzetta dello Sport.