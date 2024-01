Strefezza si allontana definitivamente dalla Fiorentina: vicino il suo trasferimento in Serie B

Dopo esser stato accostate ormai quasi un mese fa alla Fiorentina, l’esterno offensivo del Lecce Gabriel Strefezza adesso è molto vicino a lasciare il club pugliese. La nuova destinazione però non sarà Firenze, nonostante l’interesse che i viola negli anni hanno manifestato per il brasiliano. Il classe ’96, pur di tornare a giocare con maggior regolarità, è pronto a fare un salto di categoria, scendendo in cadetteria.

Dal Lecce alla Serie B

A riportare questa clamorosa voce di mercato è SkySport, in particolare Gianluca Di Marzio, che questo pomeriggio ha rilanciato del forte interesse del Como per Strefezza. Secondo quanto riportato il club lombardo in queste ore avrebbe avviato i primi contatti con il giocatore ed il club, con l’intenzione di regalarsi il colpo per coltivare il sogno promozione.

Como in Pole Position per la promozione?

Dopo la seconda giornata di Serie B il Como di Fabregas staziona al secondo posto con 39 punti, a sole 6 lunghezze dalla capolista Parma. Le grandi possibilità economiche della Famiglia Hartono, protagonista nell'imprenditoria indonesiana, e un maestro di calcio come l’ex Chelsea in panchina come vice potrebbero davvero essere elementi fondamentali per la chiusura dell’operazione.