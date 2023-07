Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha commentato nel dopogara la sonora sconfitta rimediata contro la Stella Rossa dai viola a Belgrado: "La Stella Rossa è più avanti di noi, iniziano domenica il campionato ed è normale che sia così. Si tratta di una squadra di livello, andava affrontata al meglio della condizione, mentre noi stiamo ancora lavorando. Scoccia perdere così e aver preso tanti gol, ma non facciamo drammi, è normale che non siamo al 100%. Sarebbe strano il contrario, abbiamo tre settimane per mettere carico. Oggi non eravamo qui per fare risultato ma per farci trovare pronti quando conterà. In questo momento ci dà fastidio perdere e non vogliamo fare queste figure. Ora cerchiamo condizione, metodi di lavoro e situazioni di campo che non riusciamo ancora tecnicamente a fare perché siamo appesantiti".

E aggiunge: “Siamo la Fiorentina e queste figure non si fanno. Il paragone è tra una macchina di grossa cilindrata a pieni giri e una ingolfata, loro hanno giocato otto amichevoli mentre per noi era solo la terza. Fare certi viaggi e tornare a casa così non ci piace. Con il mister ne parleremo quando ci ritroviamo, siamo in una fase in cui ci possiamo permettere di sbagliare. A volte ben vengano cinque schiaffi così ci iniziamo a svegliare e fra tre settimane si fa sul serio".