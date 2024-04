Una concorrenza su Valentini che rischia di diventare gravosa per la Fiorentina: "Non rinnoverà col Boca ma lo seguono a Roma e Milano"

Poteva essere una soluzione dell'estate scorsa, per completare il reparto difensivo. Invece Nicolas Valentini è rimasto poi al Boca Juniors, con un contratto in scadenza nel 2025 e nessuna intenzione di rinnovare. La Fiorentina l'aveva seguito ma senza poi affondare il colpo e ora potrebbe essere troppo tardi, come affermato da Niccolò Ceccarini su Tmw:

"Intanto si stanno accedendo sempre più i riflettori su Nicolas Valentini del Boca juniors. Il difensore, classe 2001, non è intenzionato a trattare il rinnovo con la società argentina. È in scadenza nel 2025 e molti club, anche a livello internazionale, hanno cominciato a seguirlo con attenzione. In Italia c’è interesse già da tempo. Inter e Milan sono alla finestra ma ultimamente anche la Lazio sta seguendo l’evolversi della situazione. Insomma presto potrebbero esserci novità".