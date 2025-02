Beppe Galli, procuratore del viola Alessandro Bianco, oggi in prestito al Monza, ha toccato alcuni temi di mercato a tinte gigliate a TMW Radio.

Sottil dalla Fiorentina al Milan

"Sottil ottimo elemento, forse il Milan cercava le sue caratteristiche e fa piacere. Milano è una piazza esigente, lui ha personalità e può far bene. La Fiorentina si sta rinforzando perché vuole puntare a qualcosa di diverso, mi aspetto un girone di ritorno tosto".

‘Bianco è l’ultimo ad arrendersi, Corvino…'

"Alessandro Bianco è un giocatore che ha fatto un girone di andata molto positivo, sta crescendo e adesso ha un girone di ritorno non molto facile, poi sono ultimi ma non si è mai arreso. E' il primo anno che fa in Serie A e lo sta facendo molto bene. La plusvalenza del Lecce con Dorgu? Pantaleo Corvino è uno dei vecchi mestieranti che conosce bene il calcio. Mi ricordo le polemiche sulla Primavera, ma alla fine ha avuto ragione lui. Ed è circondato da ottimi professionisti, perché se si fanno da anni certe operazioni vuol dire che la squadra che ha creato va bene".