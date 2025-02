Marotta annuncia l'imminente creazione della seconda squadra dell'Inter. E la Fiorentina?

L'Inter avrà una seconda squadra, adesso è ufficiale. Ad annunciarlo è stato infatti il presidente del club meneghino, Giuseppe Marotta, durante la conferenza stampa seguita all'assemblea degli azionisti che si è svolta ieri a San Siro. “Posso dirlo ufficialmente: stiamo lavorando alla creazione della squadra Under 23, che in seguito avrà un nome specifico”.

L'annuncio di Marotta

“Presenteremo la richiesta in Federazione e sono fiducioso che non ci saranno ostacoli. Potremo presto contare sulla nostra seconda squadra. In linea generale, giocheremo a Monza. Il progetto lo stiamo sviluppando insieme ad Ausilio, Baccin, Zanetti e stiamo esaminando ogni dettaglio. Per ora, non posso aggiungere altro”, ha concluso il numero uno dell'Inter. Una novità nel panorama calcistico italiano che chiude le porte alla Fiorentina. In che senso?

Un progetto che aveva sostenuto Joe Barone

L'imminente ingresso dell'Inter elimina di fatto la possibilità di avere un'altra seconda squadra visto che, da regolamento, è possibile inserire solo una seconda squadra per stagione. Niente chance per la Fiorentina dunque, anche se il progetto lo aveva portato avanti soprattutto l'ex direttore generale Joe Barone.