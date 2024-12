Se da un lato la Fiorentina si troverà di fronte la coppia più temibile della Serie A, composta da Lautaro Martinez e Thuram, la famosa ThuLa, dall'altro non potrà ancora schierare la propria, di coppia. Quella pensata in estate e composta da Kean e Gudmundsson. Come scrive La Gazzetta dello Sport infatti, per l'islandese sarebbe già un successo riuscire a sedersi in panchina accanto a Palladino.

Servirà un po' di pazienza prima di poter vedere i due insieme in campo ma il momento è sempre più vicino: se per l'azzurro la stagione è già decollata, quella della Fiorentina potrebbe esplodere definitivamente qualora la scintilla tra i due detonasse alla grande. Aggiungere un talento così ad una squadra che sta già andando benissimo dà l'idea di quanti margini abbia ancora davanti la squadra di Palladino.