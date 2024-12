"Neanche sette mesi e la Fiorentina ha già vinto la scommessa". Un'aria da big match che mancava quasi da un decennio a Firenze

Ne ha fatte tante di scommesse in questi anni la Fiorentina, molte di esse poi finite male tanto da doversi rifugiare in vecchie certezze che ormai sembravano messe da parte. Moise Kean invece rappresenta il primo vero terno al lotto della nuova gestione viola: “E' la scommessa vinta dalla Fiorentina da nemmeno sette mesi” scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport.

E' in lui ovviamente che confida la Fiorentina che dopo nove anni da quel fine 2015, inizio 2016, si gioca a tutti gli effetti il primato in classifica. Rimase celebre quel Fiorentina-Lazio, ultima del girone d'andata del primo anno di Sousa, chiusa male sull'1-3: da allora la squadra viola non era più tornata a giocarsi un big match con tale posta in palio.