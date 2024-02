Vinci a Monza e poi...Uno zero che la Fiorentina deve assolutamente cancellare

Monza-Fiorentina 0-1 con gol di Beltran. Una partita speciale quella giocata e vinta dai viola in Brianza lo scorso 22 dicembre. Speciale perché quella è l'ultima, almeno per ora, affermazione in trasferta ottenuta dalla squadra allenata da Italiano.

Zero da cancellare

Uno zero da cancellare è quello relativo alle vittorie fuori casa in questo 2024. Che l'anno non sia cominciato bene per i gigliati, questo è palese (partita con la Lazio a parte). Ma il discorso vale molto di più quando si parla del rendimento della squadra lontano dal Franchi.

Un solo punto

Un solo punto nelle quattro gare giocate in questo anno solare, questo è il magro bottino ottenuto dalla Fiorentina. E tutto ciò, per altro, contro avversari di livello basso, con la sola eccezione del Bologna. I viola sono riusciti a perdere anche contro Lecce e Sassuolo che sono in evidentissima difficoltà e che, sempre dall'inizio del 2024 ad oggi, hanno vinto solo ed esclusivamente contro la Fiorentina.