Quel dettaglio sulle maglie non replicabile in Conference. La Fiorentina continuerà a omaggiare Commisso, ma la UEFA...

Finalmente una bella serata per la Fiorentina, che in Conference League trova il sorriso centrando la seconda vittoria consecutiva. Il 3-0 maturato in Polonia contro lo Jagiellonia ipoteca virtualmente il passaggio agli ottavi di finale.

Un dettaglio mancante sulle maglie in Conference

Ieri la squadra è scesa in campo con la prima maglia, di colore viola. Tutto normale, eppure manca un dettaglio aggiunto recentemente. La Fiorentina, infatti, ha promosso l'inserimento della scritta “RBC” (iniziali di Rocco B. Commisso) per onorare la memoria del presidente scomparso circa un mese fa. Iniziativa vista sia in campionato che in Coppa Italia, eppure in Conference non è possibile replicarla.

L'ostacolo previsto dal regolamento UEFA

La Fiorentina, infatti, si era mobilitata e aveva fatto richiesta per aggiungere la scritta di fianco al logo. Tuttavia il regolamento della UEFA non prevede la possibilità di inserire tale dettaglio sulle divise viola. L'omaggio rimarrà comunque in Serie A, fino a fine stagione.