"Vedere Fiorentina e Sampdoria così mi fa star male il cuore. I viola sembrano in via di guarigione: alcuni giocatori hanno iniziato a rendere"

Questo pomeriggio l'ex centrocampista di Roma e Napoli Roberto Scarnecchia, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di dire due parole sulla situazione attuale della Fiorentina, che per molti sembra stia uscendo dalla crisi nera vissuta fino a poche settimane fa.

“Ho piu volte espresso cosa sto vivendo nel mio cuore: vedere la Fiorentina la Fiorentina in questa posizione di classifica è come vedere la Sampdoria nei bassifondi della Serie B. Sono due squadre con nelle quali non ha mai giocato, trovandomi quindi sempre da avversario: sono sempre state sfide di alto livello".

“La Lazio ha meritato il pareggio ma la Fiorentina sta dimostrando di stare meglio”

Ha anche aggiunto: "E' normale che mi auguro che i viola possano salvarsi e credo che la Fiorentina vista in campo ieri sera contro la Lazio, se dovesse confermarsi, possa essere una di quelle squadre che si salverà agilmente. Al di là che i biancocelesti hanno pareggiato nei minuti finali, un pareggio che onestamente ci stava, la Fiorentina ha dimostrato di stare un po' meglio rispetto a qualche settimana fa: alcuni giocatori sicuramente stanno dando di piu rispetto al passato".

“La salvezza resta un percorso complicato, ma se i viola giocano cosi..”

Ha poi concluso: "Sicuramente non sarà facile per i viola raggiungere la salvezza, perchè dovrà comunque lasciarsi dietro almeno tre squadre, però se continua cosi non credo troverà troppi ostacoli. Sarà importante per i viola mantenere una continuità dal punto di vista dei risultati”