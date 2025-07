Il Real Betis prepara l'offerta al Verona per Ghilardi... e potrebbe fare un favore alla Fiorentina

Continuano ad intrecciarsi le strade di Real Betis e Fiorentina, sebbene stavolta non proprio direttamente. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il club andaluso ha avviato i contatti per un ex calciatore del settore giovanile viola.

Possibile incasso per la Fiorentina

Si tratta di Daniele Ghilardi, difensore del Verona che nello scorso mercato invernale era stato accostato anche alla Fiorentina nell'ottica di un possibile ritorno. Il Betis ha offerto 9 milioni e la Fiorentina osserva con attenzione, in quanto detiene il 50% sulla futura rivendita di Ghilardi. Qualora l'operazione andasse in porto, dunque, arriverebbe un bel tesoretto nelle casse viola.