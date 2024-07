La trattativa è in corso ormai da qualche giorno ma adesso sembra essere realmente ad una svolta. Come riportato poco minuti fa da Alfredo Pedullà, il Nottingham Forest fa sul serio per Nikola Milenkovic. Dopo aver fatto pervenire alla Fiorentina un’offerta di circa 8-9 milioni di euro, che ovviamente non aveva avuto riscontri positivi, nelle ultime ore il club inglese ha alzato la posta.

Il Nottingham Forest fa sul serio: sul piatto quasi 15 milioni di euro

Come riportato il Nottingham Forest ha migliorato la propria offerta, mettendo sul piatto un'ulteriore offerta che si avvicina ai 15 milioni di euro, ovvero l'iniziale richiesta della Fiorentina: 12 milioni di parte fissa, a cui si sommano altri 2-3 milioni di bonus. La sensazione è che già entro il prossimo fine settimana l’operazione potrebbe andare in porto. Decisiva la volontà della club gigliato di abbattere il monte ingaggio, e quindi del suo ingaggio da quasi 7 milioni lordi.

Questo il tweet di Pedullà: