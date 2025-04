Colpani: "Con il Parma non sarà semplice. Siamo un po' stanca ma daremo tutto per vincere"

Questa mattina a Pontedera si sono svolte le finali FIGC di calcio paralimpico e sperimentale, un evento che raccoglieva giocatori da tutta la Toscana. E tra gli ospiti dell’evento c’era anche il centrocampista della Fiorentina Andrea Colpani. Queste le sue dichiarazioni al Pentasport:

“Da quando ci hanno detto che c’era la possibilità di partecipare a questo, per vedere questi ragazzi giocare con la passione e l’emozione che ci mettono. Siamo molto contenti di essere qua. Mi fa emoziona molto vedere la passione ed il cuore che ci mettono, hanno sempre il sorriso e non vedono l’ora di giocare: questa cosa mi fa veramente impazzire, sono molto contento di esserci”.

“Questi ragazzi trasmettono incredibili emozioni”

Ha sottolineato anche l’importanza di fare eventi come quello di oggi: “E’ importantissimo promuovere questo tipo di eventi, e infatti mi auguro che si evolva ancora questo movimento perche permette a questi ragazzi di giocare, che hanno una voglia incredibile, e di mettere in campo la loro passione per questo sport”.

“Contro il Parma non sarà semplice ma vogliamo vincere”

Ha poi detto due parole sulla partita di domani: “Il Parma è sicuramente una squadra difficile da affrontare: hanno giocatori molto forti in rosa. Siamo pronti ad affrontare la partita al massimo: abbiamo lavorato tanto in queste settimane. E’ vero che abbiamo giocato in Conference League giovedi, e quindi magari a livello fisico saremo un po stanchi, ma siamo pronti a dare il massimo per vincere questa partita fondamentale”.

“Sto lavorando per tornare ad aiutare la squadra”

Ha poi parlato delle sue condizioni: “Sto molto meglio, credo che entro una settimana massimo dieci giorni possa tornare ad allenarmi. Sto lavorando tanto per tornare il prima possibile e dare il massimo per aiutare la squadra in questo ultimo mese”.