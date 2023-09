Borghi: "Il girone della Fiorentina è più facile di quanto sia stato il playoff. Genk? Forse l'unica difficile da affrontare"

Stefano Borghi, giornalista ed opinionista di DAZN, ha commentato attraverso il proprio canale You Tube, il girone di Conference League della Fiorentina:

“Il girone della Fiorentina non porta grandissimi pensieri, anche per la squadra che è uscita dalla prima urna. La più difficile forse è il Genk che viene dal campionato belga, mentre i serbi sono la classica squadra da Conference League”.

Infine: “Il problema per i Viola è stato il playoff, così come fu l'anno scorso col Twente, ma la Fiorentina ha imparato alcune cose e ha tutto il potenziale per vincerlo questo girone”.