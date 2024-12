L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato così alla vigilia della sfida di Conference League contro il LASK: “Da parte di tutti è importante la predisposizione alla fase difensiva, come lo fa Beltran devono farlo anche gli altri giocatori offensivi. Confermo che domani giocherà Martinelli, che mi piace molto sia come ragazzo che come portiere. E' bravo sia tra i pali sia coi piedi ma è molto giovane, quello del portiere è un ruolo delicato e quindi non bisogna mettergli pressioni. Sono sicuro che crescerà e avrà un gran futuro”.

Poi ha aggiunto: “Domani per noi è una partita decisiva, ci teniamo ad arrivare tra le prime otto per evitare i playoff. La mentalità sarà fondamentale, il LASK è una squadra organizzata contro cui non dovremo commettere le disattenzioni delle scorse volte. Vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi, la squadra è concentrata e avrà l'atteggiamento giusto”.

“Quando sento parlare di Fiorentina di campionato e Fiorentina di coppa mi arrabbio, perché siamo un gruppo unico. In Conference le squadre si difendono molto basse e poi provano a ripartire, per cui è più complicato. Dobbiamo lavorare meglio sulle preventive e sul giro palla veloce”.