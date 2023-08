Sull'approdo della Fiorentina in Conference League, conseguente alla squalifica della Juventus dalle competizioni europee per la prossima stagione, è intervenuto anche il ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi: “Non considero questa penalizzazione una sconfitta, né una vittoria: semplicemente ne prendo atto. Spero, dunque, che si possa andare oltre questo capitolo, che però non riguarda solo la Juventus”.

E aggiunge: “Nella fattispecie, ciò per cui i bianconeri sono stati reputati responsabili riguarda una certa pluralità di soggetti. D'altronde, non ho mai visto le plusvalenze farsi da sole”.