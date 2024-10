Dopo la sconfitta contro la Fiorentina in Conference, il San Gallo fatica a riprendersi e si salva solo nel finale

Con sei punti in due gare, la Fiorentina ha una situazione agevole in Conference League. Discorso ben diverso per il San Gallo: due sconfitte e dieci gol subiti contro il Cercle Brugge e la Viola. Proprio dopo la sconfitta di giovedì, è stato difficile anche il ritorno al campionato svizzero.

Il San Gallo non ingrana dopo aver perso contro la Viola

Il San Gallo pareggia 2-2 a Sion, rimontando due volte l'iniziale svantaggio. Il pari decisivo è di Yannick a cinque minuti dal termine. I biancoverdi restano stanziati a metà classifica.