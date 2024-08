Alessandro Musumeci, responsabile scouting dell'MDR Sport Management e gestore della seguitissima pagina Facebook ‘Il Calcio Nordico’, ha analizzato sul proprio canale privilegiato l’acquisto dell’islandese Albert Gudmundsson da parte della Fiorentina.

“Albert Guðmundsson è un nuovo giocatore della Fiorentina! Finalmente posso parlare bene di un acquisto nordico della Viola! Non ne potevo più di commentare Rasmussen e Christensen, passando poi per cattivo. Che dire, Albert è proprio il giocatore che serve a questa squadra. Lo ritengo uno degli acquisti più interessanti dell'intera Serie A. Il passaggio dal Genoa alla Fiorentina non è eccessivo ma la differenza esiste. Lasciando stare il fatto che la Fiorentina giochi in Europa, anche a livello di aspettative e obiettivi, la pressione è diversa”.

‘La Fiorentina cerca un idolo, un simbolo sul piano tecnico’

“Firenze non è una piazza facile ma neanche eccessiva come Roma e Napoli per tifo o Milano e Torino (sponda Juventus) per esigenze di risultato. Il beneficio del dubbio dura qualche partita in più, nonostante la nota e pungente ironia fiorentina. Guðmundsson secondo me è il giocatore giusto perché da osservatore esterno, ho l'impressione che la Fiorentina sia alla ricerca di un idolo, di un simbolo dal punto di vista prettamente tecnico. Non parlo di leggende o bandiere ma di un giocatore a cui aggrapparsi quando le partite sono bloccate o uno che faccia dire: "Ma a me m'importa na s**a di chi ttu c'hai, noi ci s'ha Guðmundsson".“È inutile che vi descriva il giocatore, ormai lo conoscete benissimo.

L'unica cosa che ho da dire è estremamente banale ma è quella di lasciare Albert libero di esprimersi. Non va imprigionato tatticamente. Bisogna dargli delle linee guida ma lasciarlo inventare. Palladino ha detto di aver sognato questo acquisto anche di notte quindi saprà meglio di me cosa fare. L'islandese dovrà essere più costante. Dovrà concentrarsi di più ed evitare di sparire in alcune fasi dell'incontro. I lampi di genio sono memorabili ma devono essere accompagnati da prestazioni più solide. Più aumenti di livello, più aumentano le aspettative e le responsabilità. La Fiorentina ha bisogno di gol e assist ma non può permettersi di giocare in 10 uomini per diversi minuti”.

‘Un ottimo colpo, soprattutto se pensiamo alle cifre che girano di questi tempi’

“Adesso si passa dal puntare la parte sinistra della classifica al puntare l'Europa in campionato e arrivare in fondo nelle Coppe. Il tutto giocando presumibilmente pure di giovedì. Anche per questo mi piace il fatto che abbia scelto di fare un passo non eccessivamente lungo. Ha dimostrato di non essere abbastanza continuo per essere titolare in una squadra che punta lo Scudetto e al tempo stesso, avrebbe perso tempo facendo panchina in uno di quei club. Acquistato per 25/30M€, è un ottimo colpo soprattutto se pensiamo alle cifre che girano ultimamente. Albert ha pur sempre 27 anni, non è più un ragazzino e la valutazione potrebbe non crescere eccessivamente. Guardare avanti è importante, cambiare squadra è più che lecito ma non bisogna dimenticare il passato. Il Guðmundsson arrivato al Genoa era un ragazzino talentuoso ma sconclusionato. Non esitavo a definirlo "un mezzo giocatore". L'anno di Serie B gli ha permesso di maturare rapidamente, di ricentrarsi e per questo dovrà sempre ringraziare il Genoa. Al tempo stesso il Genoa può ringraziarlo per le ultime due splendide stagioni giocate vestendo la sua maglia. A prescindere da quanto possa far male vederlo partire più per ambizione che per altro, il Genoa ha comunque collezionato una plusvalenza pesantissima. Aspetto che ai tifosi però interessa relativamente. Lo capisco”.

“Sarà interessante vedere come gestirà le vicende extra-calcistiche, che impatto avrà con la Nazionale qualora dovesse giocarci e se riuscirà a diventare ufficialmente un grande giocatore. Sono curioso quanto voi di vederlo all'opera! P.s. Ecco che tipo di acquisti mi aspetto da squadre come Fiorentina, Napoli, Lazio, Roma e Atalanta. È normale che non sia particolarmente entusiasta quando arrivano giocatori di livello inferiore o non ancora maturi”.