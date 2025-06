Il Torino è pronto a incontrare la Fiorentina per un attaccante appena rientrato dal prestito

Come scrive La Stampa, durante questa settimana il Torino potrebbe incontrare la Fiorentina per intavolare una trattativa per Riccardo Sottil. Il prestito dell'attaccante classe 1999 al Milan si è concluso oggi e non sembra rientrare nei piani di Pioli per la prossima stagione.

Secondo quanto riporta il quotidiano, la destinazione granata sarebbe gradita al giocatore che può partire a titolo definitivo.