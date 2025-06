La Fiorentina l'ha cercato in inverno, poi ha virato su Zaniolo e sul cambio modulo. Ora Man può andare da Sarri

Dennis Man può salutare il Parma nel corso della sessione estiva. In questo momento la Lazio di Sarri è quella che lo guarda con maggiore attenzione, con la possibilità - soprattutto in caso di addio da parte di Noslin - di preparare un'offerta concreta nel corso delle prossime settimane. Il giocatore è stato cercato dalla Fiorentina nello scorso mercato invernale, prima che la dirigenza viola virasse su Zaniolo e puntasse con forza sul 3-5-2.

Il cambio di agente è un indizio

La sensazione che Man possa andare via è accentuata anche dal cambio di agente, come scrive Tuttomercatoweb. Ha firmato con la GR Sports di Giuseppe Riso, una delle più importanti agenzie italiane, che lavorerà per cercare una nuova destinazione: la valutazione fatta dai ducali è di circa 20 milioni di euro.

Il giocatore è cedibile per il Parma

Il Parma ha già deciso che Man e Mihaila saranno cedibili in caso di offerta importante, così come Bonny - per cui l'Inter continua a pressare anche se la valutazione è di circa 30 milioni di euro. Tutto il ricavato sarà poi reinvestito nel corso del mercato estivo per creare un undici competitivo su tutti i fronti.