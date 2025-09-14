"Una partita di precampionato per una squadra che ancora non è squadra. Risparmiamo a Dzeko altre brutte figure"
Il giornalista Cosimo Zetti ha analizzato la sconfitta della Fiorentina contro il Napoli di Antonio Conte, senza troppi giri di parole su La Nazione.
Un centrocampo sovrastato
“Il Napoli è una squadra più forte - ha scritto Zetti- la Fiorentina non è uscita neppure dagli spogliatoi. La vera differenza l'ha fatta soprattutto il centrocampo. La linea mediana non è stata in grado né di coprire, né di proporre. Poca intensità, poca velocità e poca densità. Zero verticalizzazioni, con la squadra che ha faticato a creare e che si è svegliata solo nel finale.
Una (non) squadra
Zetti continua la propria analisi concentrandosi sulla difficoltà di creare gioco della squadra viola:"Primi quindici minuti di vuoto assoluto, poi l'incapacità di gestire il pallone e ripartire. Per non parlare della difesa, poco protetta, ma anche poco attenta. Insomma, quasi una partita da precampionato, senza garra e con una squadra che non è ancora diventata squadra. Ps.: risparmiamo al povero Dzeko di fare altre brutte figure".