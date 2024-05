Lo stadio è la fonte principale di preoccupazione per Commisso. La Fiorentina sta consultando i propri legali

Stando alle parole espresse ieri dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, la principale preoccupazione del numero uno viola è rappresentata dalla questione del rifacimento del Franchi.

Significativa riduzione dei ricavi

Sui sei minuti di intervista concessa ai canali ufficiali del club, più della metà sono stati occupati da questo tema. E Commisso ha detto nel suo passaggio principale: “L’unico dato certo è la significativa riduzione dei ricavi e l’altrettanto importante aumento dei costi che il club dovrà subire come conseguenza della decisione assunta autonomamente dal Comune di Firenze”.

Consultazione dei propri legali

E inoltre: “In assenza di nuovi elementi che possano portare alla necessaria chiarezza, la Fiorentina non può che riservarsi di tutelare i propri diritti in qualsiasi sede, così come già fatto sapere con una comunicazione al sindaco Nardella lo scorso gennaio”. Questo significa che Il club, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, sta consultando i propri legali per capire quali forme possa assumere questa autotutela.