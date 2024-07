Onore a Jasmine Paolini, che si arrende soltanto all'ultimo sull'erba di Wimbledon. Impresa sfiorata per la tennista toscana

Niente da fare, per la seconda finale consecutiva, per Jasmine Paolini. La tennista italiana, originaria della Toscana, è stata sconfitta in finale a Wimbledon dalla ceca Krejcikova. Un vero peccato visto quanto ha lottato sul campo la giocatrice della Garfagnana.

Occasione mancata all'ultimo set…

Primo set sfumato velocemente nelle mani dell'atleta dell'Est Europa, ma i colpi della Paolini per vincere il secondo avevano fatto presagire qualcosa. E invece la toscana non è riuscita a trovare il contro break sul 5-4 per la ceca al terzo set, vinto poi ai vantaggi.

Complimenti vivissimi a Paolini

Grandissimo Onore alla nostra atleta, che lascia l'erba inglese da sconfitta ma forte di due finali consecutive (prima di questa, al Roland Garros), un traguardo degno soltanto dell'ultima Serena Williams. Paolini comunque è già entrata nella storia: mai nessuna tennista italiana aveva centrato la finale di Wimbledon, il torneo più prestigioso del tennis.