Quest'oggi il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari è tornato a parlare del futuro dello stadio Franchi. Questo un estratto delle sue parole al TgrRai Toscana:

“Siamo in fase di ricerca di chiarezza. Per quello che ci riguarda continuiamo a fare le stesse domande e ad avere delle linee guida precise. Il 18 Luglio saremo in tribunale davanti al giudice per quello che è stata la nostra richiesta di bloccare i lavori sul Franchi finché non fossero arrivate le coperture economico finanziarie complete per completare il progetto, e vedremo poi cosa ci diranno”.

‘Commisso si è scambiato messaggi con la sindaca Funaro’

Qualche parola anche sulla fine della convenzione, tra un anno: “Dove giocherà la Fiorentina non lo sappiamo. Ma credo che non lo sappia neanche il Comune, e speriamo che ricominciando a dialogare con la nuova sindaca invece si possa arrivare a trovare nuove soluzioni”.

Ha anche aggiunto qualcosa sui rapporti con l'amministrazione comunale: "Credo che sia un passo importante, per riprendere da dove si è finito e cercare portare avanti, per il bene di tutti, sia l'attuale situazione dei lavori ma anche di parlare di quello che dovrà essere un domani lo Stadio Franchi. Se Commisso ha parlato con Funaro? Si sono scritti un paio di messaggi".

‘Da definire l’area del settore ospiti, vogliamo certezza sui posti'

Ha poi concluso parlando della futura capienza dell'impianto: “24000 posti? Sono pochi. L'importante per noi è avere la chiarezza e la certezza su quelli che saranno i posti occupabili. Ad oggi ancora non è stata definita l'area di quello che sarà il settore ospiti e quindi bisognerà affrontare ancora tutti i discorsi relativi alla sicurezza, alla visibilità e alla capienza totale. Sono temi che spero di affrontare al meglio e al più presto con comune e questura di Firenze".