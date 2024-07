Questo pomeriggio l'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua su alcuni temi caldi di casa viola.

“La conferenza stampa di Kean è stata di routine. Nella Juventus, a parte all’inizio quando ha esordito, non è mai stato considerato un vero e proprio titolare: non ha mai ricevuto la fiducia cheti aspettava, ma c’è anche da considerare che i nomi che circolavano a Torino in quel periodo erano incredibili. L’ultima esperienza all’estero, quella all’Everton, non è stata fantastica ma sicuramente ha accumulato altra esperienza necessaria. Dobbiamo comunque ricordarci che è ancora molto giovane, e questo ti fa capire che ha ancora molti parametri e situazioni da migliorare. Ho l’impressione che sia uno di quei giocatori che ha bisogno di sentirsi voluto e coinvolto dall’allenatore, e non sarebbe ne il primo ne l’ultimo perché ne ho conosciuti tanti in carriera. Erano uomini che avevano bisogno di essere al centro del progetto di una società, e questo credo sia la sua situazione: deve essere al centro del progetto della Fiorentina. Auguriamoci che sia in condizioni fisiche importanti e che arrivino altri rinforzi dal mercato che possano aiutarlo a fare bene”.

Ha anche aggiunto qualcosa sugli attaccanti che cerca la Fiorentina, giocatori da doppia cifra: “Questo tipo di attaccanti costano tanto, non possono rientrare nei parametri della Fiorentina. E quando non costano troppo vogliono giocare la Champions League, cosa che taglia fuori subito la Fiorentina. In questo momento tra Bologna e Firenze il giocatore costoso sceglierebbe la prima. Io ho criticato più volte la società, ma in questo caso non si può voler l'attaccante da 50/60 milioni. Sono convinto che l’ex Juve possa ricoprire più ruoli in attacco, ha la capacita di dare la profondità alla squadra ed è difficilissimo da anticipare. E' l'attaccante che ci è mancato nella ultima stagione. Non ha paura di buttarsi nella mischia in occasioni complicati. Credo che possa essere l'attaccante giusto per una squadra come quella di Palladino, sopratutto per il gioco che il tecnico propone: Kean ha raccolto poco negli ultimi anni, e credo che quelli a Firenze possano essere quelli decisivi per la sua carriera”.