La Fiorentina spazza via ogni polemica su Kean: “I campioni sono così, guerrieri in campo, leali con i bambini”

Nelle ultime ore dopo la pubblicazione del video in cui Moise Kean fa una figuraccia nel tiro al bersaglio con i tanti bambini accorsi per lui al Viola Park, pubblicato anche da Fiorentinanews, il nuovo giocatore della Fiorentina è stato sommerso da offese e sberleffi. Un'inutile ondata di negatività che si scaglia sull'ambiente viola senza alcun motivo, soprattutto perché dietro il gesto dell'attaccante ci sarebbe però una nobile finalità.

A spazzare via ogni polemica, e soprattutto ogni dubbio sulle condizioni di Kean, ci ha pensato quest'oggi la stessa Fiorentina, che con un video pubblicato sui propri social ha voluto spiegare i motivi di questa performance: “I campioni sono così: guerrieri in campo, leali con i bambini”. La motivazione di tutto sarebbe quindi quella di voler far contenti i piccoli tifosi che erano in competizione con lui, e che nel video chiaramente non appaiono: il turno di Kean infatti era arrivato dopo di alcuni bambini che avevano tirato in precedenza.

Questo il post pubblicato dalla Fiorentina su tutti i canali social: