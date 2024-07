Distefano è pronto a tornare in Serie B: spunta il forte interessamento di una neopromossa

Oltre alle operazioni in entrata la dirigenza della Fiorentina è a lavoro per piazzare sul mercato i tanti giovani aggregati, durante questo ritiro, alla prima squadra di Raffaele Palladino. Nei giorni scorsi sono stati “piazzati” Gentile, Favasuli e Dalle Mura, tutti e tre in cadetteria: il primo è passato alla Salernitana, il secondo al Bari, entrambi in prestito, mentre il terzo è passato al Cosenza a titolo definitivo

Di Stefano vicino al ritorno in B: il Cesena è pronto a prenderlo

Ed il prossimo che potrebbe lasciare il Viola Park è uno dei prospetti più promettenti: stiamo parlando di Filippo Distefano. Anche per lui il futuro dovrebbe essere in serie B. Come riportato dall’edizione odierna de Il Resto del Carlino su di lui nelle ultime ore è piombato il neo promosso Cesena, deciso a puntare su di lui per centrare l’obiettivo salvezza. Nonostante la retrocessione con la Ternana, l’esterno gigliato è stato tra i migliori del club umbro collezionando 7 gol e 2 assist in 35 presenze.