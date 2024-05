Nuno Gomes: "I fatti parlano per Italiano e poi 'A terceira è de vez'. I viola hanno intrapreso una strada verso la Champions"

L'ultimo giocatore che è stato capace di realizzare un gol che sia valso un trofeo alla Fiorentina è stato Nuno Gomes, autore della rete dell'1-1 contro il Parma nella finale di ritorno della Coppa Italia nel 2001.

“Una notte speciale per me e i tifosi della Fiorentina”

L'ex attaccante portoghese ha detto in proposito a La Gazzetta dello Sport: “Spero che Firenze impazzisca di gioia proprio come quella notte...E' stata speciale per me e per la Fiorentina. I tifosi meritavano quel successo, proprio come questa volta perché sono eccezionali e spero che possano gioire in Grecia o a Firenze, ovunque si trovino. Questa poi sarebbe anche una coppa internazionale. Fu bellissimo e la partita finì in pareggio, ma era come una vittoria perché avevamo battuto il Parma nella gara d'andata”.

“Italiano merita un trofeo”

Su Italiano: “I fatti parlano per lui, ha fatto molto bene e lo dimostrano chiaramente le tre finali a cui è riuscito ad arrivare in due anni. Ora merita un trofeo. In Portogallo si dice “A terceira è de vez”. Alla terza bisogna vincere per forza".

Prospettiva Champions

E infine: "Penso proprio che la squadra sia sulla strada giusta nonostante in Italia non sia mai facile perché ci sono tanti club con molta qualità e che investono anche più della Fiorentina. Però sì, nei prossimi anni credo che possano anche arrivare in Champions”.