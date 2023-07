Un ritorno in forte dubbio

Sofyan Amrabat è uno dei due giocatori della Fiorentina (l'altro è Nicolas Gonzalez) ad aver chiesto ed ottenuto da parte della società qualche giorno di vacanza in più per sbrigare alcune faccende di natura privata.

Ma mentre per l'argentino non ci sono dubbi sul fatto che lo vedremo con la squadra per preparare la prossima stagione, sul nazionale marocchino la faccenda è molto diversa.

Il suo ritorno a Firenze è in forte dubbio, perché è un giocatore che ha richiesto di essere messo sul mercato ed è stato accontentato dalla società. E ora, con l'arrivo del suo procuratore nel capoluogo toscano, arrivano segnali che qualcosa di importante si stia muovendo per lui.

Le prospettive più o meno sono sempre le stesse. Ad Amrabat piacerebbe molto andare in Spagna dove è stato cercato prima dal Barcellona e poi dall'Atletico Madrid. Dall'Inghilterra invece spinge il Manchester United. Tutto sta nel trovare un club che possa soddisfare le richieste economiche di Commisso: trenta milioni di euro più qualche bonus (o giù di lì).