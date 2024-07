Per gli esuberi viola mancano ancora offerte concrete: la strategia per una loro cessione si fa sempre più compicata

La Nazione di oggi fa il quadro intorno a quelli che sembrano al momento essere gli esuberi viola. Jonathan Ikone, M’Bala Nzola e Niccolò Pierozzi, convocati da Palladino al Viola Park con, sulla carta, la possibilità di rimettersi in gioco sono invece alle prese con un’exit strategy che si fa di giorno in giorno più complicata.

Nessuna offerta concreta per due giocatori

Il francese e l’angolano, tagliati pronti via dal progetto tecnico in vista della prossima stagione, non hanno fino ad ora ricevuto offerte concrete. Da entrambi la Fiorentina vorrebbe ottenere 25 milioni sul mercato.

Il terzino classe 2001, che ha giocato la seconda parte dello scorso campionato in prestito alla Salernitana, è invece alle prese con una trattativa fiume con il Palermo che ancora, per questioni burocratiche, non si è chiusa.

Arrivano anche Amrabat e Sabiri?

Probabilmente nei prossimi giorni a Bagno a Ripoli si rivedranno anche Amrabat e Sabiri, che hanno ben poche possibilità di restare in maglia viola.