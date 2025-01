Sfumato Shomurodov, l'Empoli torna alla carica per Kouame: la situazione

Non è un mistero che Christian Kouame sia tra i giocatori in uscita in casa Fiorentina. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, a tornare alla carica in queste ore è stato l'Empoli, alla ricerca di un attaccante da mettere a disposizione di D'Aversa da qui al termine del campionato.

Niente Shomurodov, tutto su Kouame

Il club toscano aveva messo nel mirino Shomurodov della Roma ma, viste le difficoltà dell'operazione, ha deciso di accelerare per Kouame. I contatti tra le parti per raggiungere un accordo sono frequenti e le prossime ore potrebbero essere decisive per il destino dell'attaccante della Fiorentina.