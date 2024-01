Si è appena concluso l'anticipo del venerdì sera di Serie A. Il Torino vince a Cagliari 2-1 nella serata in cui i tifosi di casa hanno ricordato il campione Gigi Riva scomparso pochi giorni fa.

La cronaca della gara

I granata sbloccano la partita al 23' con Zapata, che dopo un uno-due con Bellanova deposita in porta il pallone dell'1-0. Il Cagliari prova a reagire ma è il Torino in pieno recupero del primo tempo a siglare il raddoppio con la conclusione di Ricci dopo una bella azione personale. Nella ripresa riapre la gara al 77' per i padroni di casa Viola, che da appena dentro l'area scaglia con il sinistro una conclusione sul secondo palo mettendo il pallone sotto il sette. Il Cagliari cerca il pareggio in più occasioni, anche se è il Torino a segnare il terzo gol con Pellegri annullato poi per fuorigioco precedente. Nonostante gli sforzi dei rossoblù i granata, che non vincevano in trasferta da ottobre, portano a casa la vittoria per 2-1. La squadra allenata da Juric raggiunge così il Napoli a quota 31 e va a -3 dalla Fiorentina, mentre quella guidata da Ranieri resta a 18, vicino alla zona calda della classifica.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Juventus 52, Inter* 51, Milan 45, Fiorentina* 34, Atalanta* 33, Lazio* 33, Bologna* 32, Roma 32, Napoli* 31, Torino* 31, Monza 25, Genoa 25, Frosinone 22, Lecce 21, Sassuolo* 19, Cagliari 18, Udinese 18, Verona 17, Empoli 16, Salernitana 12.

(*Squadre con una partita da recuperare)