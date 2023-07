La Nazione: Sutalo e Grabara, prove di accordo

A pagina 4 dell'inserto sportivo de La Nazione, l'apertura sulla Fiorentina e il suo mercato è per: “Beltran resta l’attaccante preferito Sutalo e Grabara, prove di accordo”. E ancora: “Dialogo fitto con il River Plate, ma occhio alla concorrenza della Roma. Mediana: Hjulmand verso lo Sporting”. Di spalla: “Castro e il rinnovo: lo stallo preoccupa Ora vertice decisivo”. In taglio basso: “Rocco non vuole perdersi il debutto a Genova”.

A pagina 5 si cambia argomento: “Dal Grosseto al Newcastle Italiano fa gli esperimenti”. Sottotitolo: “Inizia una settimana segnata dalle amichevoli: domani sera test in Toscana L’allenatore riparte dagli errori con la Stella Rossa. Concentrazione nel mirino”. E infine: “Strategie sottotraccia per la nuova Conference”.