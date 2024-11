Panucci: "Kokorin aveva qualità incredibili, forse troppo incredibili"

L'ex calciatore ed ex vice CT della Russia, Christian Panucci, ha parlato delle grandi doti di Alexandr Kokorin, attaccante che ha avuto un'esperienza, tutt'altro che indimenticabile, con la Fiorentina.

“Aveva qualità incredibili, forse troppo incredibili - ha detto su di lui, Panucci - Era un giocatore forte, quindi non so perché non sia esploso. Con noi è stato professionale e serio, ha lavorato ogni giorno e ha giocato bene".

La Fiorentina lo ha lasciato andare all'Aris Limassol ad inizio settembre, sancendo il divorzio definitivo con lui.