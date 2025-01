Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Sportiva fornendo informazioni sul mercato della Fiorentina, in particolar modo relativamente alle mosse viola a centrocampo.

‘La Fiorentina cerca centrocampisti di gamba e fisicità’

“La Fiorentina ha già preso Folorunsho per la mediana e a quanto mi risulta acquisterà anche un altro centrocampista. La società viola cerca centrocampisti strutturati, di gamba e fisicità. Il centrocampo è un po’ leggerino e fatica a cambiare passo, ci sono calciatori bravi ma un po’ compassati, come Cataldi ed Adli”.

Il centrocampista del Chelsea, Cesare Casadei

'Ecco due nomi adatti alle esigenze viola'

“Folorunsho è uno che cambia passo e ha grande fisicità, poi per la squadra viola un altro profilo con caratteristiche simili può essere Frendrup, anche se è più complicato adesso dopo il cambio di proprietà del Genoa, oppure Casadei. Frattesi? Non è un calciatore raggiungibile per la Fiorentina".