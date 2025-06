E Mandragora finisce sul taccuino di una recentissima avversaria in Conference League della Fiorentina

Il nome di Rolando Mandragora è uno dei più discussi in casa Fiorentina, con il contratto del centrocampista viola che scadrà tra un anno e con diverse pretendenti che si sono già fatte avanti per lui per provare a strapparlo alla società viola già in estate.

Come riporta il Diario de Sevilla, l'ultima squadra a inserirsi nella corsa al centrocampista viola è il Real Betis, recente avversaria della Fiorentina in Conference League che dovrà sopperire alla partenza di diverse pedine a centrocampo, tra cui Jesus Rodriguez che andrà al Como.

Mandragora è l'ultima idea del club andaluso e nei prossimi giorni potrebbero essere fatti dei passi avanti verso una possibile trattativa con la Fiorentina.