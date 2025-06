Nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, il giornalista Luca Calamai ha parlato anche di Fiorentina e del possibile mercato che farà la società viola. Queste le sue parole:

"I primi quindici giorni di luglio saranno decisivi per il futuro di Kean. La stella dell’ultimo campionato sogna l’Arsenal (ma non è tra gli obiettivi del club londinese almeno per il momento) e ha bocciato Sceicchi e Napoli. Kean, invece, non ha chiuso totalmente la porta al Milan. Allegri è stato il tecnico che lo ha fatto debuttare in Serie A e che un anno fa lo lasciato ai margini della squadra. Nello staff di Allegri c’é però una figura che nel tempo aveva creato un buon rapporto con Kean, parlo di Marco Land ucci. Potrebbe essere lui il mediatore per convincere Moise a tornare a lavorare con “Acciuga”. Vedremo.

A proposito di giocatori che hanno disputato l’ultima stagione con la maglia della Fiorentina sono curioso di vedere dove andrà Gudmundsson. Le possibilità che rimanga con Pioli sono quasi nulle. E questo è un grande mistero. Perché la Fiorentina butta nel cestito gli otto milioni di prestito oneroso? Gud è veramente così impresentabile. Mi risulta che l’islandese potrebbe andare a lavorare con Gasp, alla Roma. Il tecnico lo vede come un De Kateleare o come un Parisic. Bravo a muoversi tra le linee. Se poi nella Roma l’islandese tornerà a regalare magie allora qualcuno nella Fiorentina dovrà fare un serio esame di “conoscenza calcistica”.