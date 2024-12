Si avvicina la Supercoppa Italiana per la Fiorentina Femminile. Il teatro sarà il 'Picco' di La Spezia: aperta la vendita dei biglietti

La Fiorentina Femminile ha un importante appuntamento nel corso della stagione. Il 6 gennaio 2025, le ragazze di De La Fuente si giocheranno la Supercoppa Italiana contro la Roma, che ha vinto l'ultimo Scudetto. La gara si giocherà al ‘Picco’ di La Spezia alle ore 15:30 e da oggi c'è la possibilità di acquistare i biglietti.

Fiorentina Femminile, la Supercoppa a La Spezia

Ecco il comunicato del club: “Il countdown inizia da oggi: presso le agenzie Vivaticket abilitate e sul sito figc.vivaticket.it sarà possibile acquistare i biglietti per la Supercoppa Femminile Frecciarossa. Il costo del biglietto intero nel settore Distinti è di 7 euro, mentre i biglietti di ridotti al costo di 1 euro sono riservati alle ragazze e ai ragazzi fino ai 20 anni (nati dopo il 6 gennaio 2005), agli Over 65 (nati prima del 6 gennaio 1960), agli abbonati dello Spezia Calcio per la stagione 2024-25 (inserendo come coupon il codice Fidelity) e agli studenti universitari iscritti all'anno accademico in corso (solo presso i punti vendita Vivaticket, presentando la tessera)”.