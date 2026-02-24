Non riesce la rimonta all'Inter: Bodo/Glimt ancora vincente, ci pensa ancora un ex Milan
Terminata la prima partita delle italiane impegnate negli spareggi di Champions League: l'Inter non riesce nella rimonta e anzi, cade nuovamente contro il Bodo/Glimt. Il risultato finale complessivo legge infatti 5-2.
La cronaca della partita
Il primo tempo, come prevedibile, vede un dominio dell'Inter che picchia a più riprese sul muro dei norvegesi. Ci provano infatti Dimarco, Frattesi, Thuram, Bastoni, ma nulla possono contro Haikin che, uno a uno, li respinge. E infatti il Bodo trova il varco decisivo solo nel secondo tempo: Akanji fa un regalone a Blomberg, che calcia a tu-per-tu con Sommer: deviazione del portiere svizzero che spalanca la rete ad Hauge, per il tap-in facile dell'ex Milan che significa 0-1. Akanji fa in tempo a prendere un palo prima di vedere i suoi andare ancora sotto: al 72simo è infatti una bella conclusione di Evjen che infila Sommer ad incrociare. Al 77simo flebili speranze per l'Inter, che la riapre da sviluppi di calcio d'angolo grazie a Bastoni, il più veloce a ribadire in rete una sponda di Bonny. Ma non basta neanche lontanamente: perentorio successo del Bodo/Glimt che accede agli ottavi.
Le altre italiane
Non si mette particolarmente meglio per le altre italiane coinvolte nella competizione: domani sera appuntamento con Atalanta-Dortmund (si riparte dallo 0-2) e Juventus-Galatasaray (si riparte dal 2-5).